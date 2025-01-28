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ثقافة وفنون

محاولات انتحار وقضايا شرف، محطات في حياة نجمة "سك على بناتك" إجلال زكي

الفنانة إجلاء زكي،
الفنانة إجلاء زكي، فيتو

تصدرت الفنانة إجلال زكي، نجمة مسرحية "سك على بناتك" محركات البحث في الساعات الأخيرة وذلك بعد تصريحاتها الصادمة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث أكدت على رفضها التام لأي أعمال تحتوي على قبلات، والذي أدى إلى خسارتها الكثير من الأدوار أمام عمالقة الفن ومنهم النجم عادل إمام.

ونستعرض في التقرير التالي لمحات من حياة الفنانة إجلال زكي التي لطالما عرفها الجمهور بجمالها ورقتها على الشاشة.

رغم ابتعاد الفنانة إجلال عن الساحة الفنية لفترة طويلة إلا أن الجمهور لا يزال يتذكرها في أبرز أدوارها بمسرحية “سك على بناتك" أمام الفنان الكبير فؤاد المهندس، وبجملته الشهيرة ”بلاها نادية خد سوسو" والتي كانت الافيه الأبرز في العمل.  

بدايات إجلاء زكي في عالم الفن

بدأت الفنانة إجلال زكي مسيرتها في عالم الفن من خلال الإذاعة، حيث قدمت برامج الأطفال مع ماما سميحة، ثم انتقلت إلى عالم السينما والمسرح، ليكون أول عمل درامي لها هو مسلسل “البوسطجي” الذي ضم مجموعة من ألمع النجوم مثل الفنان حمدي أحمد، والفنان الراحل عبدالله محمود، والفنانة القديرة سميرة صدقي.

أعمال إجلاء زكي

وشاركت الفنانة إجلال زكي بعد ذلك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والتي رسخت اسمها في تاريخ الفن المصري، ومن أبرز أفلامها: حضرة الضابط أخي، والشيطان يستعد للرحيل، وقضية الأستاذة عفت، وابتزاز، والفلوس والوحوش، ويبقى الحب، والطائرة المفقودة، وموعد على العشاء، والفقراء أولادي.

وتضمنت الأعمال الدرامية التي شاركت بها الفنانة إجلاء زكي: اليتيم، الخروج من الدائرة، أهل الطريق، البوسطجي، طيور الصيف، هي والمستحيل، برج الأكابر، عائلة الأستاذ شلش.

ولم تحصل إجلال زكي على البطولة المطلقة، سوى أمام الفنان محمود ياسين في فيلم “قاهر الظلام”.

محاولات إنتحار وقضايا شرف في حياة إجلاء زكي

تزوجت الفنانة إجلال زكي 3 مرات وكان جميعها من الوسط الفني، وهم المخرج والممثل “محمد خيري”، والمخرج اللبناني “يوسف شرف الدين”، والكاتب “نادر أبو الفتوح”.

وحاول زوج إجلال الأول وهو المخرج محمد خيري الانتحار، وذلك بسبب مشكلة في أحد أفلامه كان هو البطل فيه، ولكن تمكن الراحل أحمد زكي من انقاذه.

ولقد تم القبض والحكم على الفنانة لمدة 7 سنوات في السجن، بتهمة تتعلق بالأخلاق والشرف، وعلى الرغم من حصولها على البراءة في التهمة المنسوبة إليها لم تدافع النجمة عن نفسها خلال السنوات التي حبست فيها، وعبرت في أحد التصريحات أنها كانت تتمنى أن تكون والدتها على قيد الحياة، حتى ترتاح وتكون سعيدة.

إجلال زكي

ولدت إجلال زكي في الـ 8 من أغسطس عام 1951، وحصلت على ليسانس الآداب في عام 1973، بدأت مسيرتها المهنية من خلال برامج الأطفال، ثم عملت كمذيعة في اﻹذاعة المصرية، وكان آخر ظهور لها من خلال مسلسل “حضرة الضابط أخي” في عام 2009 بطولة الفنان محمد رياض.

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