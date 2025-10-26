الأحد 26 أكتوبر 2025
السولية يقود تشكيل سيراميكا أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الاسماعيلية في الأسبوع 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الإسماعيلية 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج -  أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري سيراميكا كليوباترا كهرباء الاسماعيلية

