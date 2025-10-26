السولية يقود تشكيل سيراميكا أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الاسماعيلية في الأسبوع 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الإسماعيلية
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.
خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - أيمن موكا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.
خط الهجوم: مروان عثمان.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - حسين السيد - عمرو قلاوة - عمر الجزار - أحمد سمير.
