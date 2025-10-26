وزير الصحة: تكليفات رئاسية بالتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان وصول الخدمات الطبية المتكاملة إلى جميع المواطنين.

القيادة السياسية تولي ملف الصحة أولوية قصوي

وشدد الوزير في تصريحات صحفية اليوم على أن القيادة السياسية تولي ملف الصحة أولوية قصوى ضمن جهود الدولة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى قرب انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نوفمبر القادم والذي يمثل ملتقى دوليًا لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجال الصحة العامة والتنمية المستدامة، بما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة.

كان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الوزير خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية للجنة العليا للمؤتمر، مؤكدًا ضرورة تقديم برنامج علمي متميز يركز على القضية السكانية، وتنمية الأسرة، والتنمية البشرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ونتائج المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمؤسسات الدولية؛ لضمان خروج المؤتمر بصورة تعكس مكانة مصر الريادية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التجهيزات الفنية، مشيرًا إلى تسجيل 9480 مشاركًا حتى الآن، وحجم المشاركة في المعرض المصاحب، وموضوعات المنتديات المتخصصة التي ستنطلق على هامش المؤتمر، موجها باستعراض نتائج الاستراتيجيات التي أُطلقت في النسختين السابقتين، وعرضها خلال فعاليات الدورة الحالية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير كلف بتكثيف الحملات الإعلامية عبر جميع المنصات لزيادة الإقبال والتسجيل، مع إدراج قضايا صحية مستهدفة لفئات محددة لتعظيم الفائدة التوعوية، موجها بوجود سيارة المعامل المتنقلة ومختبر قسطرة القلب المتنقل أمام موقع المعرض؛ لتقديم خدمات فحص فورية للحضور، مما يعزز التفاعل العملي مع المبادرات الصحية الوطنية.

