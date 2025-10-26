وزير الصحة: منظومة "التأمين الشامل" تغطي 73% من سكان السويس

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن جولة رئيس مجلس الوزراء بمحافظة السويس شملت افتتاح وتفقد عدد من المنشآت الطبية الجديدة التي تعزز منظومة التأمين الصحي الشامل.

تغطية 73% من سكان السويس

وأوضح وزير الصحة، في لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن مستشفى الحالات الحرجة والدقيقة للأطفال وأمراض النساء والولادة الذي تم افتتاحه في يناير 2025 يعد من أبرز المشروعات الطبية الحديثة بالمحافظة.

وأضاف أن المستشفى يخدم مواطني السويس ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي حاليًا نحو 73% من سكان المحافظة، أي ما يقارب 870 ألف نسمة.

17 مستشفى جاهزًا بالكامل

وتابع عبد الغفار أن محافظة السويس تضم 17 مستشفى مجهزًا بالكامل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المسجلين في المنظومة، موضحًا أن كل مواطن يحمل بطاقة هوية بمحافظة السويس يُسجَّل تلقائيًا ضمن نظام التأمين الصحي الشامل.

خطة مرحلية للتوسع

وبيّن وزير الصحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018، تسير وفق خطة مرحلية تشمل محافظات الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان في المرحلة الأولى، ثم تمتد إلى دمياط، المنيا، كفر الشيخ، شمال سيناء، ومطروح في المرحلة الثانية.

مجمع السويس الطبي.. صرح يخدم القناة

وأشار عبد الغفار إلى أن مجمع السويس الطبي يُعد من أهم الصروح الصحية الكبرى في مصر، إذ يضم 450 سريرًا بينها 125 سرير رعاية مركزة و16 غرفة عمليات، ويخدم أبناء السويس ومحافظات قناة السويس كافة، موضحًا أنه يستقبل أحيانًا حالات من القاهرة لقربه الجغرافي ومستوى تجهيزاته المتقدمة.

