انطلاق برنامج «تنمية مهارات اللغة العربية» بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، التي تستهدف طلاب من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي بالوادى الجديد لتحسين مهارات الطلاب اللغوية.

وأوضح الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أن إطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالًا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي أسهمت في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي، مشيرة إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة أساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

وأوضحت سهام رضوان موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية بتعليم الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالًا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي أسهمت في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي، مشيرةً إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة أساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

وأكدت موجه عام اللغة العربية، على أهمية البرنامج الذي جعل من تنمية مهارات القراءة والكتابة واقعا ملموسا يربط بين جميع المواد وجميع الصفوف، والسعى لبناء جيل واع ومتمكن من لغته العربية ورفع كفاءة التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي وتحقيق أعلى نسب تحسن مهارات اللغة العربية، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

ومن جانبه اشار أحمد موسى مدير ادارة التعليم الابتدائي إلى أن الاختبارات القبلية لهذه المرحلة بدأت فى ٣ إدارات تعليمية وتستهدف ٧٠ مدرسة بأعمال ١٣ ألف و٧١٣ طالبا وفق الجداول الزمنية المحددة على مستوى ٣ إدارات تحت إشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة المركزية للتعليم العام تمهيدًا لتنفيذ البرامج التدريبية المكثفة التي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي.

هذا وقد عقد قطاع تعليم الوادي الجديد، في وقت سابق، لقاءًا تعريفىًا لمعلمى اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية وذلك في إطار دعم العملية التعليمية، وتنمية مهارات التلاميذ فى القراءة والكتابة،

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ الضعاف في المرحلة الابتدائية من خلال أنشطة ومواد تعليمية موجهة للتلاميذ.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على المتابعة الفنية المستمرة داخل المدارس لضمان تنفيذ البرنامج ورفع مستوى التلاميذ المستهدفين ودعمهم بالمهارات الأساسية في القراءة والكتابة.

