ليفربول ثاني أسوأ خط دفاع في الدوري الإنجليزي

يعيش ليفربول أسوأ أوقاته في الموسم الحالي بعد تعرضه للخسارة أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثاني أسوأ خط دفاع

ويواصل بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، الترنح بنتائجه المتفاوتة، حيث فاز في خمس مباريات فقط من أصل 9، ومني بالخسارة في 4 مناسبات، كما اهتزت شباكه في 15 مرة، ليكون بذلك ثاني أسوأ دفاع في المسابقة.

رقم سلبي للريدز

كما سقط ليفربول في رقم سلبي بعد خسارته أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي وللمرة الأولى منذ عام 1970، ليفربول يخسر 5 مباريات متتالية في لندن بالدوري الإنجليزي، حيث خسر 4 مباريات على التوالي في أول 9 جولات في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم 1993/1994.

مصير سلوت

وبات مصير المدرب الهولندي أرني سلوت معقدا بعد الهزائم المتتالية والتراجع الكبير للفريق رغم الصفقات الكبيرة في الصيف الماضي، وهو ما يضع الإدارة أمام قرار صعب.

وتحتاج الإدارة للتغيير بشكل سريع لإصلاح الأمور المعقدة في بداية الموسم، وعدم الانتظار حتى لا يفقد الفريق كل الحظوظ مبكرا للفوز بالألقاب.



وفاز برينتفورد على ليفربول بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب جتيش كوميونتي ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف برينتفورد، دانجو واتارا وكيفن شايد وتياجو، بينما أحرز هدفي ليفربول، ميلوش كركيز ومحمد صلاح.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: ميلوش كيركيز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كونور برادلي.

خط الوسط: فلوريان فيرتز، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، محمد صلاح.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في المباراة، بعدما خسر في 3 لقاءات متتالية في البريميرليج، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 13 نقطة في المركز العاشر.

