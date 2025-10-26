حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات وإحكام الرقابة على الأسواق بالإسكندرية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس جمال عمارة وكيل الوزارة، حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على مستوى الأحياء.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بشأن تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق ومخازن السلع الاستراتيجية، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز البلدية، وحرصًا على حماية حقوق المواطنين، والتصدي لكافة مظاهر الغش والتلاعب والاتجار بالسوق السوداء،

وقد أسفرت حملة مكبرة شنتها إدارة تموين المنتزه على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز عن ضبط عدد من المخالفات، كان أبرزها تحرير محضر تصرف لأحد مستودعات البوتاجاز بعد ضبط ٤٣٣ أسطوانة بوتاجاز منزلي، و٩٧ أسطوانة تجارية بإجمالي ٥٣٠ أسطوانة.

كما تم ضبط مخبز بلدي يقوم بتجميع دقيق بلدي مدعم من خارج المحافظة بإجمالي ٢٠٠ كجم.

وشملت المخالفات كذلك تحرير محاضر لنقص الوزن في عدد من المخابز بشرائح مختلفة، فضلًا عن محضر لعدم نظافة أدوات العجين، وعدد من المحاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالمحال والأسواق.

وأكدت مديرية التموين أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة جميع المحاضر إلى النيابة المختصة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وفي جميع الأحياء؛ للتصدي بكل حزم لمحاولات الغش التجاري والاتجار غير المشروع في السلع التموينية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.

