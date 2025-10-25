حازم إيهاب: مسلسل لينك مختلف ومناسب للمجتمع الحالي

أعرب الفنان حازم إيهاب عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل لينك الذي يتم عرضه حاليًا، مشيرا إلي أن العمل مختلف عن كل الأعمال التي قدمها من قبل.

وقال حازم إيهاب في تصريحات لفيتو : إنه يرى أن العمل مناسب في الوقت الحالي للمجتمع الذي نعيش فيه، لأن الجمهور متواصل عبر السوشيال ميديا.

ويواصل مسلسل لينك جذب أنظار المشاهدين بأحداثه الشيقة، وأجوائه الاجتماعية المشوقة التي تجمع بين الدراما والتشويق، حيث يتابع الجمهور تطورات العلاقات والمفاجآت التي يكشفها العمل يومًا بعد يوم.

مواعيد عرض مسلسل لينك على قناة DMC

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، مع إعادة أولى الساعة 2 صباحًا وإعادة ثانية الساعة 9:30 صباحًا.

كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد حلقاته في الساعة 7 صباحًا والساعة 4:30 عصرًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية من السبت إلى الأربعاء في الساعة 7 مساءً.

تفاصيل مسلسل لينك

مسلسل لينك يتناول قضية النصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى مثل العلاقات العائلية وحياة الجيران مع بعضهما مع قضايا الشباب المختلفة.

ومسلسل "لينك" بطولة سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

