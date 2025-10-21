مسلسل "لينك" يتصدر الأكثر مشاهدة على watch it للأسيوع الثانى وتطورات بالحلقة 8

يواصل مسلسل "لينك" نجاحه، حيث احتفظ بصدارة قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة watch it، للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تصدر الترتيب منذ انطلاق عرضه الأسبوع الماضى،

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "لينك" تطورات درامية، حيث واجه بكر (سيد رجب) ابنه زياد (سليم الترك) بعدما اكتشف حصوله على أموال من والد شادي مقابل التنازل عن قضية الاعتداء عليه. وتنتهي المواجهة بانفعال بكر وصفعه لابنه لأول مرة، قبل أن تسيطر عليه مشاعر الندم وتأنيب الضمير.

في المقابل، تعيش أسماء (رانيا يوسف) جارة بكر، حالة من القلق بعد عودة طليقها المفاجئة عقب غياب 17 عامًا، لتكشف لبكر أنها لم تنفصل رسميا عنه حتى الآن، أما ابنتها سلمى (لينا صوفيا)، فتلجأ إلى لقاء والدها في محاولة لفهم أسباب ابتعاده، لكنها تغادر وهي غير مقتنعة بتبريراته.

تتوالى الأحداث حين يقرر زياد مغادرة المنزل والابتعاد عن والده، بينما تترك سلمى بيت والدتها وتلتقي صدفة ببكر، الذي يقدم لها الدعم والنصيحة في أزمتها، ويقنعها بالإقامة مع ابنته سعاد، في مشهد يعكس روح الجيرة والترابط الإنساني التي يحملها المسلسل في طياته.

وفي نهاية الحلقة، يتمكن بكر من الوصول إلى مكان ابنه زياد بمساعدة أحد الهاكرز، الذي استعان به لتتبع الأموال المسروقة، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام تطورات جديدة مرتقبة في الحلقات المقبلة.

مسلسل لينك يعرض من السبت للأربعاء على قناة DMC الساعة 7 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 7 مساء.

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، العمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

