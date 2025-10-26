المؤبد لقاتل سائق تاكسي في الطريق العام بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد للمتهم م.م.ع لاتهامه بقتل سائق تاكسي عمدًا في الطريق العام، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 64 لسنة 2025 جنايات قسم محرم بك إلى ورود إشارة من المستشفى الرئيسي الجامعي تفيد بوصول المجني عليه "أ. ي. ع. ع" مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس بطول يتراوح بين 10 و15 سم، نتيجة اعتداء بسلاح أبيض.

كشفت تحريات المباحث أن المتهم استقل مركبة "توك توك"، وعند وصوله إلى مكان الحادث ترجل ممسكًا بسكين وتوجه نحو المجني عليه، وانهال عليه طعنًا وضربًا قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته بخمس طعنات متفرقة بالرأس واليد، وتوفي على إثر ذلك.

وأوضحت التحريات أن المتهم باغت الضحية من الخلف، ووجه له الطعنة الأولى في الرأس، ثم كرر الاعتداء قبل أن يعود لاستقلال التوك توك متجهًا إلى حفل زفاف، في محاولة للهروب من موقع الجريمة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات باعتدائه على المجني عليه مدعيًا أنه لم يقصد القتل وإنما أراد "تعجيزه"، مشيرًا إلى أن السكين المستخدم كانت بحوزة أحد أصدقائه.

أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بالسجن المؤبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.