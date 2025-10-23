هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد ذوي الهمم حول حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.

وقت صلاة الفجر وحدوده الشرعية

وأكد أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامية زينب سعد الدين على قناة الناس، أن الصلاة عبادة لها وقت محدد يبدأ وينتهي، ومن صلاها في أول الوقت نال الثواب الأعظم، أما من صلاها في وسط الوقت أو آخره قبل انتهاء وقتها فله أجر الأداء كذلك.



وأوضح أن وقت صلاة الفجر يمتد من طلوع الفجر الصادق وحتى شروق الشمس، ومن صلاها قبل الشروق فصلاته صحيحة وفي وقتها.

حكم من استيقظ بعد الشروق

وبيّن الشيخ محمد كمال أن من استيقظ بعد طلوع الشمس فعليه أن يقضي الصلاة فورًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

النائم والمعذور لا إثم عليه

وأضاف أن من نام دون تفريط — أي حاول الاستيقاظ ولم يُوفق — فلا إثم عليه، لقول النبي ﷺ:«ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة».

الإثم في التعمد والتهاون

أما من تعمّد تأخير صلاة الفجر وهو مستيقظ حتى يخرج وقتها فيأثم شرعًا، استنادًا إلى قوله تعالى:«فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون»، أي الذين يؤخرونها عن وقتها بلا عذر.

فضل صلاة الفجر في وقتها

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن صلاة الفجر من أعظم الصلوات، إذ تشهدها الملائكة، ومن صلاها في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، داعيًا المسلمين إلى الاجتهاد في المحافظة عليها وعدم التهاون في أدائها في وقتها.

