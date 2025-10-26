الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قضايا الدولة تنظم دورة تدريبية لأعضائها في التحول الرقمي

قضايا الدولة
قضايا الدولة

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الثالثة التي تنظمها هيئة قضايا الدولة لمستشاريها، بعنوان "تدريب المدربين TOT"، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الأداء ورفع الكفاءة، وتأكيدًا على دورها الريادي في بناء القدرات.

الدورة ثمرة للتعاون المشترك بين الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي

وجاءت هذه الدورة ثمرة للتعاون المشترك بين الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي بالهيئة والمركز القومي للدراسات القضائية بالعباسية.

يأتي هذا البرنامج انطلاقًا من حرص الهيئة الدائم على استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات في كافة المجالات، مع التركيز بشكل خاص على صقل المهارات التدريبية لمستشاريها، مما يمكنهم من نقل المعرفة والخبرة بشكل منهجي ومؤثر.

يركز برنامج "تدريب المدربين TOT" على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

•  رفع الكفاءة التدريبية وتأهيل السادةظ أعضاء الهيئة ليصبحوا مدربين متميزين قادرين على تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة عالية.

• نقل المعرفة وتمكين المشاركين من آليات نقل المعرفة والخبرات المكتسبة إلى زملائهم، مما يسهم في تعميم الفائدة وبناء قاعدة معرفية واسعة داخل الهيئة.

•  تطوير أساليب العرض والتقديم وصقل مهارات الاتصال والعرض لدى السادة المستشارين، لتمكينهم من إلقاء المحاضرات وعقد الندوات بأساليب احترافية وجذابة.

•  تعزيز ثقافة التطوير المستمر وترسيخ مفهوم التعلم المستمر والعمل بروح الفريق الواحد، تماشيًا مع رؤية الهيئة في التطوير والتحسين المستمر لأدائها.

كما يتميز البرنامج التدريبى بتصميم هرمي يتضمن مستويين، حيث يبدأ المشاركون بالمسـتوى الأساسي، على أن يتاح للذين يجتازون هذا المستوى بنجاح الانتقال إلى المستوى المتقدم، الذي يركز على مهارات أكثر تَخَصُّصًا وعُمْقًا في مجال التدريب.

الجريدة الرسمية