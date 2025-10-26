الأحد 26 أكتوبر 2025
حوادث

بدء جلسة محاكمة التيك توكر "قمر الوكالة"

قمر الوكالة
قمر الوكالة

بدأت المحكمة الاقتصادية منذ قليل، أولى جلسات محاكمة التيك توكر المعروفة باسم قمر الوكالة، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.

محاكمة التيك توكر قمر الوكالة

وقال المحامي محمد ناصف قنديل: إن جهات التحقيق المختصة بالجيزة أمرت بإخلاء سبيل البلوجر “قمر الوكالة” في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، مع استمرار حبسها على ذمة قضايا أخرى.

يذكر أن جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قررت في وقت سابق، حبس البلوجر قمر الوكالة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

