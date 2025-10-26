الأحد 26 أكتوبر 2025
إصابة شخصين في تصادم سيارتي نقل بقرية بركة بنجع حمادي

حادث قنا،فيتو
حادث قنا،فيتو

أصيب شخصان، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين نقل بالقرب من قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق قرية بركة – نجع حمادي، مما أسفر عن إصابة شخصين من محافظة الأقصر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، فيما قد تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حادث تصادم بين سيارتين شمال محافظة قنا قنا قرية بركة محافظة الأقصر محافظة قنا مدير أمن قنا مركز نجع حمادي مستشفي نجع حمادي العام مستشفي نجع حمادي

الجريدة الرسمية