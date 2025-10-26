عبور 30 شاحنة مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

عبرت اليوم الأحد، 30 شاحنة مساعدات إماراتية، الأراضي المصرية في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الإغاثية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

عبور 30 شاحنة مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة

وتأتي القافلة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، في إطار المساعي الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والإغاثية للأسر المتضررة.

وتُعد هذه القافلة امتدادًا لجسور الدعم الإنساني الإماراتي المتواصل إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، حيث تعمل الإمارات بشكل منتظم على إرسال شحنات المساعدات عبر الأراضي المصرية لتأمين وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع بسرعة وكفاءة.

وتواصل الجهات المصرية التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتي لتسيير المزيد من القوافل خلال الأيام المقبلة، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون انقطاع، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني وتخفيفًا لمعاناته الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.