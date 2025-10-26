الأحد 26 أكتوبر 2025
عبور 30 شاحنة مساعدات إماراتية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

المساعدات الإماراتية
عبرت اليوم الأحد، 30 شاحنة مساعدات إماراتية، الأراضي المصرية في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الإغاثية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

 

وتأتي القافلة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة، في إطار المساعي الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والإغاثية للأسر المتضررة.

 

وتُعد هذه القافلة امتدادًا لجسور الدعم الإنساني الإماراتي المتواصل إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، حيث تعمل الإمارات بشكل منتظم على إرسال شحنات المساعدات عبر الأراضي المصرية لتأمين وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع بسرعة وكفاءة.

وتواصل الجهات المصرية التنسيق الكامل مع الجانب الإماراتي لتسيير المزيد من القوافل خلال الأيام المقبلة، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة دون انقطاع، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني وتخفيفًا لمعاناته الإنسانية.

