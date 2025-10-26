الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة جنديين إسرائيليين بجروح في حادث تصادم آليتين عسكريتين شمال غزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، بإصابة جنديين من جيش الاحتلال بجروح في حادث تصادم آليتين عسكريتين شمال قطاع غزة.

وقبل وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل أحد جنوده ويدعى شموئيل غاد رحاميم برتبة رقيب أول (احتياط)، خلال معارك جرت في جنوب قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، أن الجندي رحاميم، يبلغ من العمر 31 عامًا، وينحدر من بلدة "جفعات زئيف"، لقي حتفه متأثرًا بجروحه الخطيرة.

وكان الجندي أصيب بحسب جيش الاحتلال جراء انفجار قنبلة يدوية "بالخطأ" داخل موقع عسكري في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن رحاميم، الذي كان يخدم في صفوف الكتيبة 7015 التابعة للفرقة الجنوبية، تعرض لإصابة خطرة في 7 أكتوبر الجاري، وأعلن مقتله بعد 3 أيام.

وأُصيب في الحادث نفسه جنديان احتياط آخران، أحدهما جروحه خطيرة والآخر أصيب بجروح متوسطة، ويتلقيان العلاج.

وأعلن الجيش لاحقًا تشكيل لجنة خبراء للتحقيق في ملابسات الحادث الذي أدى لمقتل الجندي وتم تصنيفه بأنه "حادث تشغيلي".

وبمقتل الجندي شموئيل غاد رحاميم يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 915 قتيلًا عسكريًّا.

