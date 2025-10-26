رفع جلسة الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية

جاء ذلك عقب اعتماد تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بشكل رسمي، في الانتخابات التي تمت اليوم الأحد، وتم حسمها بالتزكية في جميع المناصب.

وكشفت نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، التي أجريت اليوم الأحد عن وجود توافق بين الأحزاب في توزيع المناصب ما بين الرئيس، والوكيلين، وأمين السر.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، على تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، ودعوة رئيس المجلس، المستشار عصام الدين فريد، الأعضاء لانتخاب هيئات المكاتب.

المستشار حسني عبد اللطيف رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

وفاز المستشار حسني عبد اللطيف، بمنصب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائبين أحمد حلمي الشريف، وطارق عبد العزيز، وكيلين، والمستشار محمد الأجرود، أمينا للسر.

تشكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

محمد عبد اللاه رئيسا للجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

أسفرت نتائج انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب محمد عبد اللاه، بمنصب الرئيس، وبهي الدين زغلول، وفهمي عبد الرؤوف، وكيلين، وعصام محمد العزب، أمينا للسر.

تشكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

محمد عمران رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

أسفرت نتائج انتخابات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن فوز النائب محمد عمران، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين ياسر جلال وأيمن شريف، وكيلين، وأحمد عبد اللطيف، أمينا للسر.

محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

وأسفرت نتائج الانتخابات، عن فوز النائب محمد حلاوة، بمنصب رئيس لجنة الصناعة، والسعيد أحمد غنيم، وسامح السادات وكيلين، ومحمد طارق العكاري، أمينا لسر اللجنة.

شوقي علام رئيسا للجنة الدينية بمجلس الشيوخ

وتم انتخاب الدكتور شوقي علام، رئيسا للجنة الشئون الدينية والأوقاف، وانتخاب النائب محمد سليم أبو الخير، ومحمد طه عليوة، وكيلين، والنائب أحمد ترك أمينا للسر.

هيئة مكتب اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

أحمد أبو هشيمة رئيسا للجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

وفاز النائب أحمد أبو هشيمة، بمنصب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وسحر نصر، وأماني فاخر، وكيليلن، وأشرف عبد الغنى أمينا للسر.

هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ

نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ

وأسفرت نتائج انتخابات لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور نبيل دعبس، برئاسة اللجنة، والنائبين ناجح جلال، ونادر نسيم، وكيلين، كيلا،وغادة البدوي، أمينا للسر.

أحمد دياب رئيسا للجنة الشباب بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات لجنه الشباب والرياضة عن فوز النائب أحمد دياب، برئاسة اللجنة، والنائبين هاني العيال، وسيف زاهر، وكيلين، ونشأت حتة، أمينا للسر.

أسامة كمال رئيسا للجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن انتخاب النائب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، رئيسا للجنة، والنائبين جلال عبد الله عبد العزيز القادري، ومحمد أحمد عبد الرحمن فرج، وكيلين، ومروة قنصوة، أمينا للسر.

محسن البطران رئيسا للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

كما فاز النائب محسن البطران، بمنصب رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية، والنائبين جمال أبو الفتوح، ومحمد علاء عبد النبي، وكيلين، ومحمد إبراهيم شعيب أمينا للسر.

هاني الششتاوي رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وفاز النائب هاني الششتاوي بمنصب رئيس لجنة الصحة والسكان، واختيار النائبين حسين خضير، وشريف وديع ناشد سرجيوس، وكيلين، والنائب خالد قنديل، أمين السر.

عبد الهادي القصبي رئيسا للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور عبد الهادي القصبي، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين محمد صلاح المعداوي، وهبة شاروبيم، وكيلين، وأميرة صابر، أمينًا للسر.

أحمد الشعرواي رئيسا للجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن فوز النائب أحمد علي الشعراوي، برئاسة اللجنة، وأكمل فاروق، وعلي السيد كيوان، وكيلين، وأحمد صبور، أمينا للسر.

محمد كمال رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

وأسفرت نتائج انتخابات لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية عن فوز النائب محمد كمال، بمنصب الرئيس، والنائبين محمد العرابي، وياسر عبد المقصود، وكيلين، وزاهر الشقنقيري، أمينا للسر.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يضم 14 لجنة نوعية، لكل منها اختصاصاتها، حيث تلزم اللائحة الداخلية أن يشترك كل عضو في لجنة من لجان المجلس.

عدد اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومى.

5. لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

