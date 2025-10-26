لأول مرة بعد وقف إطلاق النار، الصحة العالمية تجلي 41 مريضًا من غزة

أعلنت الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنه ولأول مرة بعد وقف إطلاق النار في غزة، أجلت المنظمة العالمية 41 مريضًا من غزة.

ومن ناحية أخرى، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إجلاء 41 مريضا في حالة حرجة من قطاع غزة للعلاج بدول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت قبل وقت سابق إلى فتح جميع معابر قطاع غزة.

وقالت في بيان صادر عنها: “إن بعض المرافق الصحية في قطاع غزة لا تعمل ولا يمكن الوصول إليها”.

كما أصدرت 41 منظمة في غزة، بيانا دعت فيه إسرائيل إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية.

وقال البيان: “إسرائيل تواصل بشكل تعسفي رفض دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة وتمنع دخول المياه والغذاء والخيام والإمدادات الطبية إلى القطاع”.

برنامج الغذاء العالمي: أنظمة الغذاء في غزة مدمرة

من جانبه قال برنامج الغذاء العالمي إن "أنظمة الغذاء في غزة مدمرة والوصول إلى الاحتياجات الأساسية محدود للغاية".

الصحة العالمية: غزة تشهد كارثة صحية تستمر لأجيال

وفي السياق ذاته قالت منظمة الصحة العالمية: “إن غزة تشهد كارثة صحية ستستمر لأجيال، وهناك قيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

ودعت المنظمة في بيانها إسرائيل إلى السماح للمنظمات الإغاثية التي رفضت تسجيلها سابقا بالعودة لغزة.

