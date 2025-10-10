الجمعة 10 أكتوبر 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك شمال غزة

الجندي القتيل ميخائيل
الجندي القتيل ميخائيل نحماني، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده المقاتلين ضمن كتيبة "الهندسة القتالية"، برصاص فلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان، أن الجندي القتيل يدعى ميخائيل مردخاي نحماني ويحمل رتبة رقيب أول (احتياط) ويبلغ من العمر 26 عامًا، وهو من ديمونا.

وبحسب البيان، قتل نحماني، وهو مقاتل في قسم التكنولوجيا والصيانة بكتيبة الهندسة القتالية (614)، الخميس، خلال معركة شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أنه تمت ترقية الجندي بعد وفاته من رتبة رقيب (احتياط) إلى رتبة رائد (احتياط) بعد وفاته، وهو نهج معتاد في جيش الاحتلال.

قناة "كان" العبرية قالت إن نحماني قتل بعد إصابته بنيران قناص فلسطيني خلال عملية عسكرية في مخيم "الشاطئ" شمال مدينة غزة.

وبحسب القناة، كانت الجندي ضمن وحدة من كتيبة الهندسة القتالية (614) خلال تنفيذها نشاطًا عسكريًّا داخل مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

