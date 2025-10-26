هل يمكن رهن شهادات الاستثمار في بنك لم يصدرها؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك حول إمكانية رهن شهادات الاستثمار لغير البنك الموجودة فيه الشهادات.

وأوضح مصرفيون أن جميع شهادات الاستثمار اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.



ويمكن الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمانية مضمنة أو إصدارها على سبيل الهبة أو التبرع.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن تفاصيل وخصائص شهادات الاستثمار.

ونستعرض في السطور التالية أبرز 6 معلومات عن شهادات الاستثمار وهي كالتالي:

يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا والتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

في حالة إجراء أو إضافة أية بيانات علي الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده

الشهادات وما تغله من عائد معفاة من كافة الضرائب ورسوم الدمغة

فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورا دون الحاجة إلى موافقة الورثة علي الاسترداد.

ويبحث العديد من عملاء البنك الاهلي المصري عن إمكانية الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من خارج مصر.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي المصري أنه بالفعل يمكن الاستعلام عن الشيكات تحت التحصيل من الخارج ضمن خدمات الأهلي نت.

كما تشمل قائمة خدمة الأهلي نت المجانية (حاليا) خدمات متنوعة ومختلفة ومنها:

شراء الأوعية الإدخارية واستردادها.

سداد مستحقات بطاقات الائتمان.

مراجعة فورية على كافة كافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

الاطلاع على كشف حساب مفصل للحسابات وبطاقات الائتمان.

التبرع للجهات المسجلة على خدمة الأهلي نت.

التحويل لأى محفظة إلكترونية داخل جمهورية مصر العربية.

التحويل من حسابك الى حسابات أخرى خارج وداخل البنك البنك داخل مصر (بالعملة المحلية) باستخدام رقم الحساب الدولي (IBAN).

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة "الأهلي نت/ الأهلي موبايل" من خلال تطبيق الأهلي موبايل أو من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق زيارة الرابط التالي واتباع الخطوات

