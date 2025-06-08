هل يتم إصدار دفاتر الشيكات الإضافية مجانا في بنك CIB؟

يتساءل الكثير من عملاء بنك التجاري الدولي CIB عن مدي إمكانية إصدار دفتر شيكات إضافي للعميل مجانا.

وأوضح مسئولو بنك التجاري الدولي، أنه في حال طلب دفتر شيكات إضافي سيكون ليس مجانيا بل تطبق رسوم البنك.

كما يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية استخراج دفتر شيكات من خلال الحساب الجاري الخاص بهم في البنك.

وأوضح مسئولو البنك التجاري إمكانية استخراج دفتر شيكات بشرط وجود حد أدنى 25 ألف جنيه مصري في الحساب الجاري.

وقال البنك إنه بالنسبة لفتح حساب جاري في البنك التجاري الدولي فهو يضم مزايا عديدة كالآتي:

1) الحساب الجاري:

تم تصميم الحساب الجاري خصيصًا لتسهيل إجراء معاملات العملاء المصرفية اليومية، وهو ما يوفر لهم مجموعة من المزايا التي تلبي احتياجاتهم:

- حساب جاري بدون فائدة يسمح لهم بإيداع وسحب النقود في أي وقت ومن أي فرع



- السحب النقدي عند الطلب في حالة أن المبلغ أكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر، وعبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء الجمهورية

- الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينة صراف آلي 30 ألف جنيه مصري.

- الحساب متوفر للأفراد والشركات

- يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت عبر الموقع الإلكتروني

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