ترامب: إيقاف الحروب أصبح أكثر من مجرد هواية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يحب إيقاف الحروب، مشيرا إلى أن ذلك ليس مجرد هواية بل أمر أكثر أهمية بكثير.

وأوضح ترامب على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، حيث وقعت تايلاند وكمبوديا بيانا مشتركا حول العلاقات وصفه ترامب بـ"اتفاقية سلام" قائلًا: “لن أنسى ذلك اليوم، حين تواصلنا مع قادة تايلاند وكمبوديا، لأنها كانت واحدة من أولى الحروب التي شاركت في تسويتها، وقد استمتعت بذلك، لن أصفه كهواية لأنه أمر أكثر جدية من مجرد هواية، ولكنني بارع فيه وأحب القيام به".

وتابع بقوله "ينبغي على الأمم المتحدة القيام بذلك، ولكنها لا تفعل"، مشيرا إلى أنه خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة توقف جهاز التلقين الآلي عن العمل، وحدثت أيضا مشكلات في السلم الكهربائي.

وأشارت وزارة الخارجية الماليزية إلى أن جدول أعمال قمة آسيان يتضمن عددا من الفعاليات والاجتماعات الجانبية، من بينها لقاءات بصيغة "آسيان +1" مع ممثلين عن سبع دول شريكة هي: "أستراليا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، والولايات المتحدة، كما سيُعقد اجتماع بصيغة "آسيان +3" (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية)، إلى جانب قمة شرق آسيا التي ستقام في كوالالمبور.

