الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع تطوير ميدان رمسيس ويشدد على عدم عودة الإشغالات

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد رمسيس، فيتو
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال تخطيطه وإعادة الانضباط للمنطقة، وتنظيم حركة المشاة، ومنع تواجد الميكروباص بالميدان. 

محافظ القاهرة يتفقد تحسين الرؤية البصرية بالدائري قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ القاهرة يبحث زيادة الفراغات العامة لتحسين جودة الحياة

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وتابع محافظ القاهرة نسب أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، واستعواض التالف منها.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تنظيم حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان، مع عمل صيانة لإشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان.  

إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة ميدان رمسيس محافظ القاهرة تحسين جودة الحياة

الجريدة الرسمية