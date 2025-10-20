زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

أي متعة تلك التي حصلت عليها وأنا أتابع شباب المنتخب المغربي في المباراة النهائية وهو يقهر الأرجنتين بهدفين مع الرأفة ليتوج بذهب مونديال شيلي 2025… سيطرة كاملة على المباراة وليست هناك فرصة حقيقية واحدة للمنافس… فعلا متعة وأنا أرى المجد يتحقق بأيادٍ مغربية خالصة وليس هناك خواجة يخطط أو يطور، إنما صناعة وطنية أكدت كذب وخداع مافيا سماسرة الأجانب في الأقطار العربية.

لم يكن الإنجاز مفاجئا للمتابعين ونحن نرى الطفرة التي تمر بها الكرة المغربية جعلتها تخرج من المنافسة القارية والعربية إلى آفاق العالمية تحقق الإنجاز تلو الإنجاز، وبالتالي لم يكن إنجازا مفاجئا.

الكبار وصلوا نصف نهائي مونديال قطر، ثم الأولمبي يحقق برونزية أولمبياد باريس، ثم فعلوها الشباب، ولكن..

أريد أن يعطيني أحد أمارة واحدة أن الفريق المصري ذهب إلى شيلي من أجل العودة بالبطولة وهو الذي حل رابعا في بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.. الموضوع أكبر من أن نختزله أو نختصره في فشل مدير فني وهو أسامة نبيه وحملناه ما لا طاقة له به، لأن الأمر أكبر منه ومن اللاعبين أنفسهم.

مثل تلك الأمور لا تقف عند مدرب أو اتحاد، بدليل أن المنتخبات المنافسة لنا عربيا وأفريقيا لم تصل المونديال من الأساس مثل تونس والجزائر وغيرها من المنتخبات الافريقية بما فيها غانا حاملة اللقب من قبل، ولكن هذا ليس مبررا لأن نتخلف كرويا ويسبقنا منتخب عربي شقيق.

التقدم هو مشروع قومي تتداخل فيه كل أطراف الدولة للوصول الي منصات التتويج وميزانيات كبيرة للإنفاق علي برامج احتكاك على أعلى مستوى.. والإعلام له دور في غاية الأهمية بدلا من الدور الهزيل الذي يغذي نعرات الفتنة ويثير التعصب بين هذا وذاك رغم ان القاصي والداني يعرف انه دوري هزيل لا يغني ولا يسمن من جوع!

أندية استمرأت المجاملات في اختيارات اللاعبين وأصبح لعب الكرة لمن يملك الفلوس وليس لأصحاب المواهب الحقيقية.

نعم كان لدينا مشروع عملاق جعلنا نصل إلى التصنيف التاسع عالميا وحققنا إنجازا كرويا لم يحدث من قبل بالفوز بثلاث بطولات أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية، ولكن لأننا لا نجيد استكمال البناء تم هدم المنظومة كاملة لنبدأ من نقطة الصفر..

نعم الصورة ليست قاتمة كما يتناولها متعصبو السوشيال ميديا، بل إن هناك بداية يمكن البناء عليها وقاعده جيدة بدليل وصول منتخبي الناشئين والشباب إلى المونديال وهو أمر لم يحدث من قبل ويتم التخطيط لمنتخبات أخرى ولكن لا بد أن تختفي المجاملات إلى الأبد مع برامج احتكاك تليق وبدلا من اللعب مع الدول العربية الشقيقة لا بد من اللعب مع كل المدارس الكروية..

نريد مشروعات حقيقية للكشف عن المواهب والبلد التي خرج منها محمد صلاح فيها ألف محمد صلاح ولكن يحتاج الي من يكتشفه..

الإعلام الرياضي في مصر بعافية، وهناك من يحاول أن ينزل به الي المستنقع السحيق!!

وأخيرا لا تختزلوا أسباب خروج منتخب الشباب في أسامة نبيه.. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.

