الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استهدفت 425 مريضًا، تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

 أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تنظيمها قافلة علاجية مجانية، بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم وإحدى الجمعيات الخيرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 425  مريضا من غير القادرين بقرى السلام والجعافرة وبحر أبو المير وعزبة قلمشاه بمركز إطسا.

 

معايير تقديم خدمات التضامن الطبية

 وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن القافلة تم تنظيمها وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع،  ويستفيد من خطة العلاج المجاني الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها، ان تكون الأسرة بلا عائل سواء أرامل أو أيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من القدرة على العمل.

مؤتمر حميات الفيوم يوصي بتوفير مصل التيتانوس وإنشاء عيادة المسافر بكل المحافظات

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب مجانا إلى 1662 أسرة أولى بالرعاية

واضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن القافلة قدمت  خدمات الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية، وصرف العلاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، بالمجان، وتتحمل الجمعة المشاركة تكليف انتقال المرضي من منازلهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسر الاولي بالرعاية التضامن الاجتماعي العلاج المجاني المرضي غير القادرين بمحافظة الفيوم توقيع الكشف الطبى مديرية التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

رئاسة الجمهورية: مصر تعلن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا

أسكتلندا: اتخذنا قرارات لوقف أي إجراء يساعد إسرائيل في عملياتها العسكرية

مصر تعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال

قوافل تضامن الفيوم توقع الكشف الطبي على 512 مريضا من غير القادرين

مقتل لواء احتياط فى جيش الاحتلال بنيران صديقة جنوب غزة

إعلام الاحتلال يزعم: عدد من قادة الحوثي كانوا بالموقع الذي استهدفته إسرائيل

باكستان وتركيا تؤكدان تضامنهما مع فلسطين

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

بالأسماء نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والقناة الناقلة

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ياسر جلال يفوز بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

القضاء الإداري: حرمان المتهرب من الضريبة من مباشرة الحقوق السياسية

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

فضل صلاة الضحى ووقتها وحكم المداومة عليها

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية