استهدفت 425 مريضًا، تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية لغير القادرين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، عن تنظيمها قافلة علاجية مجانية، بالتعاون مع مستشفى جامعة الفيوم وإحدى الجمعيات الخيرية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 425 مريضا من غير القادرين بقرى السلام والجعافرة وبحر أبو المير وعزبة قلمشاه بمركز إطسا.

معايير تقديم خدمات التضامن الطبية

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن القافلة تم تنظيمها وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع، ويستفيد من خطة العلاج المجاني الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها، ان تكون الأسرة بلا عائل سواء أرامل أو أيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من القدرة على العمل.

واضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن القافلة قدمت خدمات الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية، وصرف العلاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، بالمجان، وتتحمل الجمعة المشاركة تكليف انتقال المرضي من منازلهم وحتى مستشفى جامعة الفيوم.

