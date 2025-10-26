حريق هائل بمسرح سيد درويش بالإسكندرية دون خسائر في الأرواح

نشب منذ قليل حريق هائل بداخل مسرح سيد درويش بشارع السلطان حسين بمنطقة العطارين بالإسكندرية دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين بورد بلاغ نجدة عن حريق بمخالفات داخل مسرح الإسكندرية

علي الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ وفرضت كردون امني حول المكان لحماية المارة ومنع امتداد ألسنة اللهب للأماكن المجاورة

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي أدى إلى اشتعال بعض المخلفات داخل المسرح،وقد تمت السيطرة على الحريق بالكامل بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتابعت المهندسة إيمان أحمد عباس، رئيس حي وسط بالإسكندرية، فصل التيار الكهربائي عن الموقع احترازيا لحين استقرار الحالة بالمكان

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، واخطرت جهات التحقيق بالواقعة لتباشر تحقيقاتها

