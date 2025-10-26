ريال مدريد وبرشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعه مع برشلونة اليوم الأحد.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

1- ريال مدريد 24 نقطة

2- برشلونة 22 نقطة

3- فياريال 20 نقطة

4- إسبانيول 18 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 16 نقطة

6- ريال بيتيس 16 نقطة

7- إلتشي 14 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 14 نقطة

9- خيتافي 14 نقطة

10- إشبيلية 13 نقطة

11- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

12- رايو فاليكانو 11 نقطة

13- أوساسونا 10 نقاط

14- ريال سوسييداد 9 نقاط

15- فالنسيا 9 نقاط

16- ليفانتي 8 نقاط

17- مايوركا 8 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- ريال أوفييدو 7 نقاط

20- جيرونا 7 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" اليوم ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

