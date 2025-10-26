الأحد 26 أكتوبر 2025
سياسة

أول ظهور للأمين العام للشيوخ بالجلسة العامة

الأمين العام الجديد
الأمين العام الجديد للشيوخ في أول ظهور له بالجلسة، فيتو

تسلم المستشار أحمد عبد الغني الغنام، مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ، حيث كان اليوم الأحد، أول ظهور له في الجلسات العامة.

وأعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، تعيين المستشار أحمد عبد الغني، أمينا عاما للمجلس، في ضوء ما تقره اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

 

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ مهام عمل أمين عام مجلس الشيوخ كالتالي:

المادة (279) من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تنص علي: يُعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويُخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة وأقسامها، وهو مسؤول أمام رئيس المجلس عن حسن سير العمل فيها.

كما يتولى الأمين العام – وفقًا للمادة القانونية – السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، ويعاونه في أداء اختصاصاته نائبٌ يصدر بتعيينه قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، ويحل هذا النائب محل الأمين العام في حال غيابه.

