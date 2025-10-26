"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

أعلنت ڤاليو، الشركة التابعة للمجموعة إي اف جي القابضة والرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية في مصر، اليوم عن تجديد تعاونها مع Amazon.eg، وستساهم هذه الاتفاقية المُعززة في توسيع مجموعة برامج ڤاليو التمويلية المتنوعة والسلسة، مما يحسن من تجربة التسوق للعملاء في كافة أنحاء مصر، وبموجب هذه الاتفاقية التجارية، سيحظى عملاء أمازون مصر وڤاليو بمزايا خاصة، وفوائد إضافية، ومرونة أكبر في خيارات الدفع. ويعكس هذا الالتزام تركيزًا مشتركًا على الابتكار وتوفير راحة أكبر وقيمة مضافة، بالإضافة إلى تجربة تسوق متكاملة.



أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بتعزيز التعاون مع أمازون مصر لتقديم تجربة دفع حديثة وموثوقة للمتسوقين، وأشار إلى أن ڤاليو تساعد العملاء في تنظيم تدفقاتهم النقدية من خلال منحهم إمكانية تأجيل سداد المدفوعات للمشتريات الضرورية والكمالية، مما يسهل عليهم التخطيط لميزانياتهم بشكل أفضل. ومن خلال هذا التعاون المتجدد، تسعى ڤاليو وأمازون إلى توفير وصول سهل، وخدمة مريحة، وقيمة حقيقية لعملائهما. كما أضاف حسونة أن دمج القيمة التي تقدمها ڤاليو مع تجربة التسوق المتنوعة من أمازون يمنح العملاء إمكانية الوصول السلس، والخصومات المخصصة، وتجربة دفع أكثر سلاسة بدءًا من التسجيل وحتى إتمام عملية الشراء.



وأضاف عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر: "مع التحضير لموسم الجمعة البيضاء، نواصل تركيزنا على تقديم المزيد من طرق التوفير لعملائنا، وتوفير تجربة تسوّق سهلة، وآمنة ومريحة عبر Amazon.eg ومن خلال تعاوننا المستمر خلال الأعوام الماضية مع ڤاليو، نوفر لعملائنا خيارات أوسع ومرونة أكبر في الدفع، ليتمكنوا من الاستفادة من مئات الآلاف من العروض والمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية خلال الجمعة البيضاء. يعكس هذا التعاون التزامنا الدائم بجعل التسوّق عبر Amazon.eg أكثر راحة وقيمة لجميع العملاء."



ويبرز هذا البيان التوسع المستدام في تعاون أمازون مصر وڤاليو، مما يعكس الالتزام المتبادل نحو تقديم حلول مبتكرة وشاملة تضع العملاء في صميم اهتماماتها. وفي خضم الاقتصاد الرقمي المتسارع في مصر، يمثل هذا التعاون تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز المرونة المالية وتسهيل الوصول إلى تشكيلة أوسع من المنتجات لفائدة شريحة أكبر من العملاء.

