ڤاليو وموبايل مصر يطلقان خدمة الشراء الآن والدفع لاحقا للهواتف المستعملة

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توقيع اتفاقية شراكة مع «موبايل مصر»، وذلك لإتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا على المنصة للأفراد، لأول مرة في مصر، لتمكينهم من تسهيل عملية شراء الهواتف المحمولة المستعملة.

بيع وشراء الهواتف المحمولة

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن الأفراد لأول مرة في مصر من بيع وشراء الهواتف المحمولة مباشرةً فيما بينهم بمنتهى الأمان، مع الاستفادة من خطط السداد المرنة المقدمة من «ڤاليو» وتكنولوجيا الفحص الدقيق للهواتف المحمولة المقدمة من موبايل مصر والحاصلة على براءة اختراع.

بالإضافة إلى ذلك، تتم عملية البيع والشراء على المنصة بخطوات بسيطة تشمل: التحقق من حالة والمعلومات الأساسية للموبايل، والتأكد من هوية البائع والمشتري وموقعهما، والدفع الآمن باستخدام رمز الاستجابة السريعة، فضلًا عن إصدار عقود إلكترونية فورية لحفظ حقوق الطرفين.

كما تضمن «موبايل مصر» للبائع استلام مستحقاته خلال 4 أيام عمل عن طريق التحويلات الإلكترونية.

عرض الهواتف المحمولة المستعملة على منصة «موبايل مصر»

ويمكن للبائعين عرض الهواتف المحمولة المستعملة على منصة «موبايل مصر»، والتي يتم فحصها بدقة والتحقق من حالتها قبل عرضها للبيع، وبمجرد نشر إعلان البيع يمكن للمشتري التواصل مع البائع مباشرة للاتفاق على موعد للمعاينة والشراء، وعند تنفيذ عملية البيع يقوم البائع بإرسال رابط دفع أو رمز استجابة سريعة للمشتري.

ولـتأمين معاملات الطرفين، تقوم المنصة من التحقق من الموقع الجغرافي للبائع والمشتري، عبر تبادل بطاقات الرقم القومي الخاصة بهما، مع التأكيد على تفاصيل المنتج لضمان أقصى درجات الدقة والأمان.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح المنصة للمشتري إمكانية اختيار «ڤاليو» كوسيلة للدفع بكل سهولة، والحصول على موافقة فورية للسداد على فترة تصل إلى 60 شهرا. ويمكن أيضًا للمشتري الاستفادة من عرض حصري لفترة محدودة، يشمل الدفع على مدة تصل إلى 12 شهرا بدون فوائد ومصاريف شراء ومقدم.

وبمجرد إتمام عملية الشراء، يتم إصدار عقد إلكتروني لحماية حقوق الطرفين وتُحفظ بيانات العملية بأمان تام، ويستلم البائع مستحقاته في أسرع وقت.

نمو سوق الهواتف المحمولة المستعملة

يُذكر أنه رغم النمو السريع الذي يشهده سوق الهواتف المحمولة المستعملة في مصر، لا تزال معظم تعاملاته غير رسمية، وتعتمد على الدفع النقدي، وتفتقر إلى الأمان والتنظيم، لذلك تأتي هذه الشراكة لتقديم طريقة جديدة لإجراء معاملات البيع والشراء المباشرة بين الأفراد في السوق المصري، حيث تجمع ما بين خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا المقدمة من منصة «U»، التابعة لـ«ڤاليو»، وتقنيات الفحص الدقيقة والضمانات القانونية التي توفرها «موبايل مصر».

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن الشراكة مع «موبايل مصر» تعكس التزام «ڤاليو» المتواصل بتمكين الأفراد عبر تزويدهم بحلول مالية ابتكارية تتجاوز خدمات التجزئة التقليدية.

وأضاف حسونة أنه لأول مرة في مصر يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم مباشرةً فيما بينهم بأمان تام، مع الاستمتاع بالمرونة التي توفرها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة التي ستسهم في التحول الجذري لسوق الهواتف المستعملة في مصر، وستتيح فرص لا حصر لها للجميع.

من جانبه، أضاف وائل العشري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «موبايل مصر» أن الشركة نجحت في إحداث تحول جذري في سوق الهواتف المحمولة المستعملة وأرست معايير جديدة للثقة والشفافية والأمان، وذلك بفضل تقنيتها الخاصة بفحص الأجهزة والحاصلة على براءة اختراع.

وأوضح العشري أن التعاون مع «ڤاليو» لإتاحة خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا للمعاملات المباشرة بين الأفراد هي الخطوة الأساسية التالية في استراتيجية الشركة لتسهيل وتأمين وتمويل معاملات سوق الأجهزة الإلكترونية المستعملة.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة ستسهم في إتاحة الأجهزة المستعملة بأسعار ميسرة، وبالتالي إطالة دورة حياة الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية، فضلًا عم دعم أهداف الاستدامة البيئية. تمثل هذه الخطوة أيضًا نقلة نوعية لشركة «ڤاليو»، حيث تتجاوز نموذج الشراء الآن والدفع لاحقًا التقليدي المتاح عادةً للتجار، لتدخل بقوة إلى سوق التعاملات المباشرة بين الأفراد، وهو ما يفتح لها آفاقًا جديدة للنمو.

