بعد إخلاء سبيله، النقض تواصل نظر طعن سعد الصغير لإلغاء حكم حبسه في قضية المخدرات

سعد الصغير
سعد الصغير

 تواصل محكمة النقض، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا. 

جاء ذلك بعد أن تقدم محامي الفنان سعد الصغير بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات.

يذكر أن الفنان سعد الصغير مخلي سبيله وتقدم بمذكرة الطعن لإلغاء الحكم.

وكانت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قضت بقبول الاستئناف المقدم المطرب الشعبي سعد الصغير شكلا وتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات مع الشغل، بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.

وفي وقت سابق، تقدم المطرب الشعبي سعد الصغير باستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بحيازة المواد المخدرة خلال وجود بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا. 

وتقدم دفاع سعد الصغير بانتفاء أركان جريمة التعاطي وفقًا للمادة 3 من قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن المتهم كان قادمًا من بلد أجنبي مثل أمريكا أو دولة قطر، كما دفع بانتفاء علم المتهم بما نسب إليه من حيازة المادة المخدرة المضبوطة في حقائبه.  

