انطلاق منتدى الإسكندرية والبحر المتوسط الثقافي بمكتبة الإسكندرية غدًا

تشهد مكتبة الإسكندرية غدا الخميس، انطلاق منتدى الإسكندرية والبحر المتوسط الثقافي (روابط المتوسط التي تجمعنا) بمكتبة الإسكندرية، يلقيها الدكتور المهندس  إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ بعنوان المحاضرة استكشاف الخصائص المعمارية المشتركة والهوية البصرية للمباني في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

 

ياتى ذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين من شمال وجنوب المتوسط نحو رؤية مشتركة  لتنمية الإسكندرية وبناء جسور مشتركة للتعاون والتنمية  تحت رعاية  الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية.

 

 "فعاليات منتدى الإسكندرية والمتوسط الثقافي: روابط المتوسط التي تجمعنا" المنعقد داخل المكتبة علي مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال باختيار مدينة الإسكندرية أول عاصمة للثقافة والحوار في منطقة البحر المتوسط لعام 2025، من قبل منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.

حيث يحتفي المنتدي بالإرث المتوسطي الغني، ويُعزز قيم التنوع، والانفتاح، والتلاقي الثقافي.

ينطلق المنتدى تحت شعار "روابط المتوسط التي تجمعنا"، مستندًا إلى ثلاثة محاور رئيسية تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل: الجذور المشتركة والهوية المتوسطية، الحوار المستمر، وصناعة المستقبل، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل ندوات فكرية، حلقات نقاش، معارض تراثية، عروض فنية وموسيقية، ومهرجان البحر المتوسط للأغذية.

