الأحد 26 أكتوبر 2025
الدوري المصري، طلائع الجيش يبحث عن طوق النجاة أمام زد اليوم

الدوري المصري، يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره زد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2025 /2026.  

وتقام مباراة طلائع الجيش وزد في الثامنة مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري. 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ17 في ترتيب الدوري الممتاز بـ9 نقاط، حصل عليها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مواجهات.  

أما زد فيحتل المركز الـ10 برصيد 15 نقطة، حصل عليها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في 4 مواجهات. 

ويسعى طلائع الجيش لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم وحصد الـ3 نقاط للهروب من منطقة الخطر، فيما يتطلع زد لتحسين مركزه والوصول للنقطة الـ18. 

الجريدة الرسمية