صحة الدقهلية تناقش آليات خطة خفض معدلات الزيادة السكانية

ترأس الدكتور تامر الطنبولي، وكيل مديرية الصحة في الدقهلية للطب الوقائي، اجتماعا طارئا لمناقشة توصيات الاجتماع الأخير الذي ترأسته الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، بشأن تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.

شارك في الاجتماع الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة لمياء إمام مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي، إلى جانب الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنمية الأسرة، والدكتور جابر ممدوح مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد عبد الرحمن من إدارة المتابعة والمكتب الفني، والدكتور أحمد بشير منسق الحد من القيصريات، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الفنية المعنية بملف السكان وتنظيم الأسرة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور تامر الطنبولي أهم محاور النقاش التي ركزت على تعزيز الجهود المبذولة لخفض معدلات الزيادة السكانية وتحسين مؤشرات صحة الأسرة، حيث تم الاتفاق على زيادة أيام الاستعانة بأطباء النساء والتوليد في وحدات الرعاية الأساسية إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، لضمان توفير الخدمة بشكل منتظم ومستمر. كما تمت مناقشة آليات تشجيع الولادة الطبيعية والحد من العمليات القيصرية غير المبررة، مع التأكيد على تفعيل لجان خفض القيصريات بالمستشفيات ومتابعة تطبيق معايير البرتوجرام والريبسون داخل غرف الولادة.

وشدد الحضور على أهمية توسيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة، والعمل على تركيبها للسيدات أثناء فترات الولادة الطبيعية أو القيصرية قبل مغادرتهن المستشفى، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المقدمة. كما تمت الإشارة إلى أهمية تدريب الأطباء والممرضات على تركيب الوسائل طويلة المفعول، وتفعيل مشاركة المهام بين أعضاء الفريق الطبي لضمان استمرارية الخدمة ورفع كفاءتها.

وتم خلال الاجتماع أيضًا التأكيد على ضرورة رفع نسب التغطية بخدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 80% بنهاية الشهر الحالي، إلى جانب زيادة طلعات العيادات المتنقلة من 16 إلى 22 طلعة شهريًا لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة، مع الالتزام الكامل بتطبيق خط سير المشورة الأسرية وتفعيله ضمن جميع المبادرات الصحية داخل المنشآت.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور تامر الطنبولي على ضرورة التنفيذ الفوري للتوصيات ومتابعة ما يتم على أرض الواقع بصفة أسبوعية، مشددًا على أهمية التعاون بين إدارات المديرية المختلفة لتحقيق أهداف خطة السكان والتنمية، تحت إشراف ومتابعة مستمرة من وكيل الوزارة الدكتور حمودة الجزار.

