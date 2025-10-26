محافظ الدقهلية: تشغيل خطوط ميكروباص جديدة لخدمة المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، خلال جولته الميدانية الصباحية بمدينة المنصورة، موقف سيارات الميكروباص بجديلة، للاطمئنان على انتظام الحركة المرورية للباصات الجديدة خاصة خط جديلة/ الجلاء، وانضباط الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالتعريفة المقررة.

خطوط ميكروباص "باصات" جديدة لخدمة المواطنين

وكلف محافظ الدقهلية اللواء عمرو عبد الرحمن مدير عام إدارة المواقف، وأحمد البنداري مدير التشغيل، بالتنسيق مع العميد حاتم طه مدير إدارة المرور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة لتشغيل خطوط ميكروباص "باصات" جديدة لخدمة المواطنين في مختلف مناطق وقطاعات المدينة والتيسير على المواطنين في الانتقال.

تحقيق العدالة بين السائقين والركاب

وأكد اللواء "مرزوق" خلال جولته أن المتابعة الميدانية المتواصلة هي الأساس في ضبط الأداء وتحقيق العدالة بين السائقين والركاب، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين، وأن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بجميع المراكز والمدن.

المنظومة الخدمية بالمواقف

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الهدف من هذه الجولات هو ضمان استقرار المنظومة الخدمية بالمواقف وتحقيق الانضباط الكامل في العمل، بما ينعكس إيجابيًا على راحة المواطنين، موضحًا أن هناك متابعة دقيقة لحركة المركبات داخل المواقف والتأكد من التزام الجميع بالأجرة المحددة.

كما وجه "مرزوق" بضرورة استمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين يتم بشكل مباشر عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

