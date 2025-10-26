الأحد 26 أكتوبر 2025
عرض بلوجر متهمة بنشر فيديوهات مخلة بمصر الجديدة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

اصطحبت الأجهزة الأمنية بلوجر لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة بمنطقة مصر الجديدة، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لها لبيان هل تتعاطى المواد المخدرة من عدمه. 


القبض على بلوجر شهيرة بمصر الجديدة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة)، وبحوزتها (هاتف محمول " بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

