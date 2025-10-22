الإسكواش، 4 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، تأهل 4 لاعبين مصريين للدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصل إلى الدور ربع النهائي كل من: مصطفى عسل المصنف الأول على البطولة، وكريم عبد الجواد المصنف الرابع ويوسف إبراهيم المصنف رقم 8، ومحمد زكريا.

ومن المقرر أن تشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال، المباريات التالية:

يوسف إبراهيم × جويل ميكين - الأربعاء

مصطفى عسل × كورتيس ماليك - الأربعاء

بابتست ماسوتى × بول كول - الخميس

محمد زكريا × كريم عبد الجواد - الخميس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.