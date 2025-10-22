الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الإسكواش، 4 لاعبين مصريين في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

بطولة أمريكا المفتوحة
بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، فيتو

الإسكواش، تأهل 4 لاعبين مصريين للدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصل إلى الدور ربع النهائي كل من: مصطفى عسل المصنف الأول على البطولة، وكريم عبد الجواد المصنف الرابع ويوسف إبراهيم المصنف رقم 8، ومحمد زكريا.

ومن المقرر أن تشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال، المباريات التالية:

يوسف إبراهيم × جويل ميكين - الأربعاء

مصطفى عسل × كورتيس ماليك - الأربعاء

بابتست ماسوتى × بول كول - الخميس

محمد زكريا × كريم عبد الجواد - الخميس

