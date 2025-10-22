الإسكواش، 4 لاعبات مصريات في ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

الإسكواش، تأهلت 4 لاعبات مصريات، إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ووصلت إلى الدور ربع النهائي كل من، نور الشربيني وهانيا الحمامي وأمينة عرفي وثنا إبراهيم.

وتشهد منافسات الدور ربع النهائي المباريات التالية:

هانيا الحمامي × ساتومي واتانابي - الأربعاء 22 أكتوبر

ثنا إبراهيم × أوليفيا ويفر - الأربعاء 22 أكتوبر

أمينة عرفي × تيني جيليس - الخميس 23 أكتوبر

نور الشربيني × أماندا صبحي - الخميس 23 أكتوبر

كما تأهل 4 لاعبين مصريين للدور ربع النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، وهم كل من: مصطفى عسل المصنف الأول على البطولة، وكريم عبد الجواد المصنف الرابع ويوسف إبراهيم المصنف رقم 8، ومحمد زكريا.

ومن المقرر أن تشهد مواجهات الدور ربع النهائي للرجال، المباريات التالية:

يوسف إبراهيم × جويل ميكين - الأربعاء

مصطفى عسل × كورتيس ماليك - الأربعاء

بابتست ماسوتى × بول كول - الخميس

محمد زكريا × كريم عبد الجواد - الخميس

