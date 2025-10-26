عمل الإسكندرية تتابع الدورات التدريبية المجانية للشباب بمعهد الساليزيان "دون بوسكو"

نظمت مديرية عمل الإسكندرية زيارة ميدانية لمتابعة الدورات التدريبية المجانية التي ينفذها معهد الساليزيان "دون بوسكو" بالإسكندرية، ضمن فعاليات الدفعة الثامنة من برنامج التدريب المشترك بين وزارة العمل والمعهد الإيطالي.

ويهدف البروتوكول الموقع بين الجانبين إلى تدريب الشباب من الجنسين على مهن فنية متطورة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال ثلاث مراحل تدريبية، تشمل: المرحلة الأولى: التدريب الفني على مهن مثل التركيبات الكهربائية، وكهرباء التحكم الآلي، ولف المحركات، والإلكترونيات، والتبريد والتكييف، والخراطة، ولحام الأكسجين والأرجون، إلى جانب الخياطة والتفصيل،والمرحلة الثانية: التدريب على اللغات وتشمل اللغة الإيطالية واللغة الإنجليزية،والمرحلة الثالثة: التدريب على المهارات الحياتية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل.

وخلال الزيارة، أكد محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن هذه الدورات تأتي استمرارًا لجهود الوزارة في تمكين الشباب وإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه تم المرور على جميع أقسام المعهد لمتابعة سير العملية التدريبية والتأكد من استلام المتدربين لأدواتهم.

وأوضح وكيل المديرية أن الدفعة الثامنة تضم 128 متدربًا ومتدربة، فيما بلغ إجمالي عدد خريجي الدفعات السبع السابقة 637 متدربًا ومتدربة تم تدريبهم على 12 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن باب التقديم ما زال مفتوحًا أمام الشباب الراغبين في الالتحاق بالدورات المجانية والحصول على تفاصيل المنحة وأنواع المهن المتاحة من خلال الرابط التالي هنا

كما أوضح أنه سيتم التواصل مع المتقدمين الذين يجتازون الاختبارات والمقابلات الشخصية لإلحاقهم ببرامج التدريب بالمعهد الإيطالي وفقًا للشروط والضوابط المتفق عليها.

وقد شاركت في الزيارة داليا عبد المجيد، مدير إدارة مراكز التدريب بمديرية العمل بالإسكندرية، حيث تابعت سير الدورات ومراحل التدريب داخل المعهد.

