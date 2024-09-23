كاتي بيري تفاجئ جمهور حفل البرازيل بأغاني ألبومها الجديد (فيديو)

كاتي بيري، فاجأت المغنية الأمريكية، كاتي بيري، جمهور حفلها الغنائي، الذي أحيته منذ ساعات في دولة البرازيل، بغنائها، عددا من أغاني ألبومها الجديد “143”، لأول مرة، والذي طرح رسميا بتاريخ ٢٠ سبتمبر الجاري.

وتفاعل الجمهور البرازيلي، الذي وصل عدده لـ 100 ألف شخص، مع المغنية كاتي بيري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "روك إن ريو".

خطأ صادم في أغنية كاتي بيري

صدمت المغنية الأمريكية "كاتي بيري" عددا كبيرا من محبي أغنيتها الشهيرة Firework التي صدرت في عام 2010، بعد أن كشفت عن أخطاء شائعة في عدد من كلمات الأغنية، وذلك خلال كواليس مشاركتها كعضو تحكيم في برنامج المسابقات الغنائي "أمريكان أيدول".

كلمات أغنية Firework

وأكدت المغنية كاتي بيري لزميلها في لجنة التحكيم المغني لوك براين، أن عددا كبيرا من الجمهور يحفظ الأغنية بشكل خاطئ من ضمنهم لوك براين نفسه، وذلك عندما أوضحت له كاتي بيري، أنها تقول كلمة "رهبة، رهبة، رهبة" بعد غنائها لمقطع "Make 'em go" وليست تقول "أعلى، أعلى، أعلى "أو" اه، اه، اه"، كما يعتقد الكثير من الجمهور ويرددوها علي هذا المعني، وكشفت المغنية كاتي بيري لزميلها لوم براين، عن رغبتها في أن يعرف المشاهدين أن كلمة Firework وهي اسم الأغنية ليست بصيغة جمع "ألعاب نارية" بل هي بصيغة المفرد، وهو ما صدم المغني لوك براين وجعله يقفز من علي كرسيه غير مصدق أنه كان يستمع إلي الأغنية بشكل خاطئ طوال هذه السنوات ١٣ الماضية.