توروب يجهز شكري لتعويض غياب كوكا أمام بتروجت

يبدأ الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي،  تجهيز محمد شكري لاعب الفريق لقيادة الجبهة اليسرى أمام بتروجت في ظل الغياب المنتظر لأحمد نبيل كوكا عن المباراة بعد طرده أمام الاتحاد السكندري في الدوري، وذلك استعدادا لمباراة  بتروجت المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز في المباراة القادمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ويواجه الأهلي بتروجيت يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره إيجل نوار البوروندي أمس، بنتيجة 1-0، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

الجريدة الرسمية