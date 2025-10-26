الفنان حسن بلبل عن موقف السيسي تجاه طفلة فلسطينية: ربنا يجبر بخاطرك يا عزيز مصر

وجه الفنان حسن بلبل، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقائمين على احتفالية "وطن سلام"، التي أقيمت بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال “بلبل” على صفحته بـ"فيس بوك": "من قلبي بشكر كل القائمين على الدعوة الكريمة اللي كنت مستنيها من سنين إني أشوف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية وطن السلام بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة".



وأضاف: "والله احتفال ولا أروع من كده ومبسوط جدًا إني ظهرت في لقطة تلفزيونية مع البنوته الفلسطينية الجميلة اللي سيادة الرئيس جبر بخاطرها، ربنا يجبر بخاطرك دايمًا يا عزيز مصر".

تفاصيل حفل وطن السلام بالعاصمة الإدارية بحضور السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، الاحتفالية الوطنية الكبرى التي أقيمت تحت عنوان “وطن السلام”، بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وفور وصول الرئيس إلى مقر الاحتفالية، قام بالتوقيع على “رسالة سلام من مصر إلى العالم”، بما يرمز إلى التزام الدولة المصرية بنهج السلام وصونه، باعتباره خيارًا استراتيجيًا ومبدأً راسخًا في سياستها الوطنية والدولية، وتلا ذلك انطلاق فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

أعقبها كلمة عن السلام، لتتوالى بعدها فقرات البرنامج الفني والثقافي، التي تضمنت عروضًا فنية وغنائية، تناولت موضوعات السلام، ووقف الحرب في غزة، والتقدير لكفاح أهل سيناء وصمودهم، إلى جانب كلمات مُسجلة لعدد من رموز الدولة المصرية في مجالات قوتها الناعمة، الدينية، الطب، الآثار، التاريخ، الإعلام، الفن، والرياضة، بالإضافة إلى عرض افلام تسجيلية بعنوان "حراس الرمال"،"مصر طريق العودة" و"بصيرة قائد".

لقطة إنسانية مؤثرة للرئيس السيسي تجاه طفلة فلسطينية

وخلال فعاليات احتفالية «وطن السلام» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ظهرت طفلة فلسطينية أصيبت نتيجة العدوان الإسرائيلي، وتلقت علاجها في مصر، معبرة عن رغبتها الملحة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة:«نفسي أشوفك وتعمل معايا مقابلة وأسلم عليك وأبوس راسك».

وأضافت الطفلة بتأثر:«أنا عاوزة أطلب من أبويا عبد الفتاح السيسي طلب صغير.. نفسي أشوفك».

استجابة الرئيس السيسي

استجاب الرئيس السيسي فور سماع طلب الطفلة، وأشار إليها بإيماءة يده، داعيًا إياها للحضور والجلوس بجانبه، قائلًا:«تعالى».

وجلس الرئيس بجانب الطفلة، مُظهرًا روحًا إنسانية ودعمًا للشعب الفلسطيني، في لحظة أثرت الحضور وعبّرت عن عمق العلاقات الإنسانية بين مصر وفلسطين.

قدمت الحفل النجمة إسعاد يونس، وضمت الاحتفالية كوكبة من ألمع النجوم المصريين والعرب منهم محمد منير وأصالة وأمال ماهر وأحمد سعد ومحمد حماقيو وحمزة نمرة ومدحت صالح، ومجموعة من ألمع الفنانين أبرزهم هشام ماجد ومصطفى غريب ومحمد سلام وأحمد غزي ونور النبوي ويوسف عمر ومصطفى

عماد ومحمد سلام، كما أن هناك فقرة خاصة يقدمها أحمد غندور (الدحيح).

وقدم الفنان محمد سلام، عرضا مسرحيا، حول سيناء، خلال احتفالية وطن السلام المقامة بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى الفقرة التى استقبلها جمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى بترحاب شديد متصدرا اسمه مواقع البحث لمجرد ظهوره لدقائق محدودة.

