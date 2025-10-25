هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟ خبير يجيب

أكد محمود خيري، خبير صناعة السيارات، أن سوق السيارات المستعملة يعاني من حالة ركود تام رغم التراجع النسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق لم يعد يخضع لقواعد العرض والطلب.

ركود حاد و"صدمة الخسارة" تسيطر على سوق السيارات

قال خيري، خلال مداخلة عبر تطبيق “زووم” في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن سوق المستعمل يعيش حالة غير منطقية:"الأسعار انخفضت نسبيًا، لكن السوق لا تحكمه المنافسة أو الموديلات الجديدة، بل الصدمة النفسية من الخسارة. هناك من اشترى سيارات كورية في عام 2023 بمبلغ 3.5 مليون جنيه، وأصبحت قيمتها اليوم 1.6 مليون فقط، ولذلك كثيرون يرفضون البيع أو الاعتراف بالخسارة، ما أدى إلى ركود تام في حركة السوق".

نصيحة خيري للمستهلكين: اشترِ إذا كنت تحتاج.. لا للاستثمار

ووجّه خيري نصيحة واضحة للمستهلكين قائلًا:"السيارة سلعة استهلاكية وليست وسيلة استثمار أو مخزنًا للقيمة. من يحتاج إلى سيارة الآن لاستخدامها فليشتريها، أما من يفكر فيها كاستثمار فالأفضل أن يتريث".

وشدد على أن فكرة الاستثمار في السيارات لم تعد مجدية كما في الماضي، خصوصًا مع تذبذب الأسعار وغياب الاستقرار في السوق.

تحسن ملحوظ في سوق السيارات الكهربائية

وكشف خيري أن سوق السيارات الكهربائية يشهد تحسنًا واضحًا في المبيعات والأسعار خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في إقبال المستهلكين المصريين على هذا النوع من السيارات كخيار اقتصادي وبيئي.

وتابع:"قريبًا ستُعلن شركة فولكس فاجن عن سيارة كهربائية جديدة يقل سعرها عن مليون جنيه، وهو تطور مهم في السوق المصري."

وأوضح أن السيارات الكهربائية أصبحت خيارًا مثاليًا كسيارة ثانية داخل الأسرة المصرية، خاصة مع انخفاض تكاليف التشغيل وتطور البنية التحتية للشحن.

