الغرف التجارية تكشف أسباب انخفاض أسعار السيارات 20% (فيديو)

كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات بالسوق المصرية، والذى وصل فى بعض الفئات إلى 20%، وأرجع هذا التراجع إلى عاملين أساسيين هما زيادة المعروض من السيارات، وتحديدًا الصينية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار.

وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، إن القاعدة الأساسية التي تحكم الأسعار هي العرض والطلب، مؤكدًا أن "كثرة المعروض هو ما يوازن الأسعار ويخفضها"، وأضاف أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية تدفقًا كبيرًا للسيارات ذات المنشأ الصيني بأعداد كبيرة، مع دخول وكلاء جدد، مما خلق "تنافسية عالية جدًا" أجبرت الجميع على مراجعة أسعارهم.





وأوضح أن كل هذه العوامل جعلت أمام العميل، أكثر من خيار لشراء سيارته، وخلق منافسة بين وكلاء السيارات فى مصر، مرجعا أن أنخفاض سعر صرف الدولار كان أحد أسباب انخفاض أسعار السيارات فى السوق المصري، مؤكدا: " عشان نكون أمناء طلع الدولار بنطلع بالأسعار، وأذا انخفض بنخفض".

وأكد على أهمية استقرار سعر الصرف وأن تأثيره كان فوريًا على تكلفة السيارات، وقال: "أي انخفاض في تكلفة استيراد السيارة ينعكس فورًا على السعر النهائي للمستهلك. انخفاض سعر الدولار من مستويات تجاوزت 50 جنيهًا إلى نحو 48.5 جنيهًا ساهم وحده في خفض سعر السيارة بنسبة تتراوح بين 3% و4%".

وحول نسبة الانخفاض التي بلغت 20%، أكد السبع أن "معظم الانخفاضات الكبيرة تركزت في فئة السيارات الصينية"، مفسرًا ذلك بأن هذا القطاع شهد تدفقًا كبيرًا ومفاجئًا لموديلات متنوعة وبكميات ضخمة، ما أدى إلى تراجعات سعرية حادة بهدف المنافسة وجذب العملاء.

وفيما يتعلق بمستقبل الأسعار، أشار السبع إلى أن السوق دخل مرحلة من الاستقرار بعد دخول معظم اللاعبين الجدد، وأصبحت الأسعار أكثر منطقية، واختتم مؤكدًا أن هوامش الربح لدى الشركات والموزعين "قلّت جدًا" نتيجة للمنافسة الشرسة، حيث إن أي طرف يسعى للمنافسة يضطر لتقليل أرباحه، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي.



