الهلال الأحمر بغزة: 350 ألف مريض يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الأدوية

حذر رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، من كارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة مئات الآلاف من المرضى في القطاع، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مؤكدًا أن الوضع الصحي يقترب من الانهيار الكامل.

350 ألف مريض على حافة الموت

قال النمس، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، إن نحو 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة في غزة باتوا مهددين بالموت نتيجة انقطاع الأدوية الأساسية، مشيرًا إلى أن “عددًا من المرضى بالفعل يفقدون حياتهم يوميًا بسبب نقص العلاج”.

وأوضح أن القطاع الصحي في غزة يواجه عجزًا كارثيًا في المستلزمات الطبية وعربات الإسعاف والوقود والمحروقات والأكسجين وأدوات التخدير والتعقيم، مشددًا على أن الاحتياجات تفوق قدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة في ظل الحصار والقيود المفروضة على المعابر.

تعاون مصري فاعل لتخفيف المعاناة

وأشاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون الكبير والمستمر مع الهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أن التنسيق بين الجانبين يتم على مدار الساعة لإدخال قوافل المساعدات الإغاثية والطبية إلى داخل القطاع.

وقال النمس:“التعاون مثمر جدًا، وهناك تنسيق دائم لتأمين دخول المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا”.

انهيار المنظومة الصحية في غزة

ولفت إلى أن 32 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة تمامًا نتيجة القصف ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية، مما اضطر الطواقم الطبية إلى إنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية الأولية.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يعمل بالتنسيق مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية لتوفير الدعم العاجل، لكنه شدد على أن الحاجة ما تزال ماسة إلى تدخل دولي واسع لتأمين الإمدادات الحيوية وإنقاذ الأرواح.

واختتم النمس تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة تجاوزت حدود التحمل الإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية باتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة لتوفير الأدوية والوقود وضمان وصول المساعدات دون عوائق، قائلًا:“حياة مئات الآلاف من المرضى والمصابين الآن معلقة على سرعة التحرك الدولي”.

