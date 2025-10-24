عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.



أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله



أبان المحاربي‏، هو صحابي جليل، ومعروف أن الصحابي هو كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو لم يره، فعدم الرؤية قد يكون لعارض كالعمى مثلا، كما هو حال بعض الصحابة كابن أم مكتوم ونحوه، ولو لم تطل الصحبة، وبالتالي، فالتعريف المذكور صحيح، ومن تحقق فيه فهو صحابي. ولكن ما ذكرته عنه كتب التراث والسيرة الشريفة قليل جدا، حتى لا يكاد يعرفه أحد، فقد كان من الصحابة غير المشهورين، وقد ورد اسمه في كتاب "الإصابة في تمييز الصحابة".

ويقال عنه إنه كان من الوفود التى قدمت على سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، من بني عبد القيس‏.‏

نسبه

أبان المحاربي من بني محارب بن عمرو بن وَدِيعة بن لُكَيْز بن أفصى بن عبد القيس، وقد روى الحكم بن حبان المحاربي، عن أبان المحاربي قال‏:‏ ‏"‏كنتُ في الوفد فرأيت بياض إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع يديه، استقبل بهما القبلة‏"‏‏.‏



وروى أحاديث قليلة جدا عن سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها: روى أبان المحاربي عن النبي أنه قال: "ما من مسلم يقول إذا أصبح: الحمد الله ربي لا أشرك به شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي، غفرت له ذنوبه حتى يصبح".

وقال ابْنُ حِبَّانَ: أبان العَبْدِي، وفد على النبي صَلَّى الله عليه وسلم، عدادهُ في أهل البصرة. وأخرج له البَغَوِيُّ من طريق أبان بن أبي عياش، عن الحكم بن حيان المحاربي، عن أبان المحاربي؛ وكان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم من عَبْد القيس ــ أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: الْحَمْدُ للهِ رَبـِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلاَّ غُفِرَتْ لَهُ ذُنـُوبُهُ".(*) قال البغوي: لا أعلم له غيره.

وهذا كل ما ورد عن هذا الصحابي الجليل في كتب التاريخ والسير المشهورة.



