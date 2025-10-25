الإسعافات المنزلية لإصابات الحروق، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

تتطلب بعض الحروق زيارة فورية إلى المستشفى، إلا أن الحروق الطفيفة غالبًا ما تستجيب للعلاج المنزلي، فبعد تمرير المنطقة المصابة تحت ماء الصنبور كإسعاف أولي، يمكن استخدام جل الصبار أو بعض العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

وعلى الرغم من الألم الشديد الذي يمكن أن يسببه الحرق أو السمط، ويمكن للأفراد تخفيف هذا الألم والحد من تلف الحرق وتقليل خطر العدوى باستخدام مواد متوفرة بالفعل في المنزل.

تصنيف الحروق ومتى يكون التدخل الطبي ضروري

يصنف الأطباء الحروق على مقياس يتراوح من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

حروق الدرجة الأولى والثانية: يمكن عادة علاجها في المنزل، إلا أنها قد تتطلب رعاية طبية فورية بناء على مكان وحجم ونوع الحرق.

حروق الدرجة الثالثة: تتطلب دائما علاج طبي فوري، وقد يشمل إجراء عملية جراحية.

خطوات العلاج المنزلي للحروق الطفيفة

للعناية بحروق الدرجة الأولى أو الثانية البسيطة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

يجب غسل يدي الشخص الذي يقوم بالعلاج أو يد الشخص المصاب.

قم بتمرير الحرق تحت الماء البارد لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 دقيقة، ويؤدي هذا الإجراء إلى تبريد الجلد وتلطيف الحرق ومنع تفاقم الإصابة.

تجنب الثلج أو الماء المثلج لأنه يمكن أن يضر الجلد والأنسجة الكامنة.

انزع المجوهرات أو الملابس المحيطة بمنطقة الحرق.

تناول مسكنات الألم المتوفرة دون وصفة طبية عند الضرورة، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، للمساعدة في تقليل الألم والتورم.

نظف الحرق بلطف باستخدام صابون معتدل مضاد للبكتيريا مع تجنب الفرك. يساعد التنظيف اللطيف على الوقاية من العدوى.

ضع جل الصبار أو مرهم مهدئ يحتوي عليه على الحروق البسيطة أو على البثور المفتوحة. يتميز الصبار بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا ويعزز الدورة الدموية. يمكن أيضًا استخدام الفازلين أو غسول ملطف.

قم بتغطية الحرق بشكل رخو بضمادة شاش معقمة أو قطعة قماش نظيفة.

قد لا تحتاج حروق الدرجة الأولى البسيطة إلى التغطية إذا لم تنفتح البثور.

لف الضمادة بشكل فضفاض وتجنب وضع الضمادات اللاصقة مباشرة على الجرح.

يمكن استخدام غلاف بلاستيكي منزلي نظيف وغير مستخدم كحاجز ضد العدوى.

إبقاء الحرق في الظل يقلل من الألم وخطر التقرح وتغير اللون وسوء الالتئام. إذا تعذر تجنب الشمس، يجب ارتداء ملابس فضفاضة تغطي الجرح.

طلب المساعدة الطارئة في حالة تفاقم الأعراض أو بناء على عمق الحرق وحجمه وموقعه.

متى يجب استشارة الطبيب أو التوجه للطوارئ؟

يجب زيارة غرفة الطوارئ أو طلب المساعدة الطبية الفورية في الحالات التالية:

إذا كان الحرق أكبر من راحة يد الشخص المصاب.

إذا كان الحرق عميق وأدى إلى تفحم الجلد أو أصبح لونه أبيض.

الحروق التي تصيب اليدين، القدمين، الوجه، الرقبة، أي مفصل، أو الأعضاء التناسلية.

الحروق الكيميائية والكهربائية.

وتشمل برودة ورطوبة الجلد، التعرق، التنفس السريع والسطحي، الدوار أو الضعف.

إذا كان المصاب أقل من 10 سنوات.

إذا كان لدى المصاب حالة طبية سابقة مثل السكري أو أمراض القلب أو الكبد، أو ضعف في جهاز المناعة.

كما يجب على الأفراد مراقبة حروق الدرجة الأولى والثانية للتأكد من عدم تفاقمها. إذا لم تتحسن حروق الدرجة الثانية أو ساءت، فيجب طلب العلاج الطبي.

علاجات منزلية يجب تجنبها

هناك العديد من العلاجات المنزلية المنتشرة التي لا تدعمها الأدلة العلمية، وقد تزيد بعضها من سوء الحرق:

العسل: على الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى أن العسل الطبي قد يساعد في تعقيم الحرق، إلا أن العسل المنزلي العادي قد يكون أقل فعالية وقد يحتوي على ملوثات تزيد من خطر العدوى.

الزبدة: يعتقد البعض أن فرك الزبدة يعزز الشفاء، لكنها يمكن أن تحبس الحرارة وتجعل الحرق أسوأ. لا يوجد دليل علمي يدعم استخدامها.

بياض البيض: قد تساعد بعض المحاليل الموضعية المحتوية على بياض البيض في التئام الحروق، لكن لا ينبغي تطبيقه على الجروح في المنزل، حيث يمكن أن ينشر بكتيريا ويزيد من خطر العدوى.

معجون الأسنان: معجون الأسنان ليس معقم وقد يشجع البكتيريا على الانتشار في الحرق.

