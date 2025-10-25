دورتموند يخطف فوزا صعبًا أمام كولن بهدف في الدوري الألماني

الدوري الألماني، حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا صغبا على ضيفه كولن بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

هدف الفوز لبوروسيا دورتموند سجله اللاعب ماكسيميليان بيير في الدقيقة 90.

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كولن، وجاء على النحو التالي:

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام كولن

دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام كولن بتشكيل مكون من:

جريجور كويل - فلديمار أنطون - نيكو شلونيربيك - رامي ين سبعيني - جوليان رابرسون - ياسكال جروز - فيليكس نميتشا - سفينسون - كريم أديمي - كارني تشوكوميكا - سيهرو جراسي

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

بهذه الفوز خطف بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كولن عند 11 نقطة في المركز الثامن.

