السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دورتموند يخطف فوزا صعبًا أمام كولن بهدف في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند،
بوروسيا دورتموند، فيتو

الدوري الألماني، حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا صغبا على ضيفه كولن بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

هدف الفوز لبوروسيا دورتموند سجله اللاعب ماكسيميليان بيير في الدقيقة 90.

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كولن، وجاء على النحو التالي:

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام كولن

دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام كولن بتشكيل مكون من:

جريجور كويل - فلديمار أنطون - نيكو شلونيربيك - رامي ين سبعيني - جوليان رابرسون - ياسكال جروز - فيليكس نميتشا - سفينسون - كريم أديمي - كارني تشوكوميكا - سيهرو جراسي

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

بهذه الفوز خطف بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كولن عند 11 نقطة في المركز الثامن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لدوري الألماني بوروسيا دورتموند كولن ملعب سيجنال إيدونا بارك البوندسليجا ماكسيميليان بيير نيكو كوفاتش

مواد متعلقة

الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

كوفاتش يعلن تشكيل بوروسيا دورتموند في مواجهة كولن بالدوري الألماني

بايرن ميونخ يفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز بثنائية في الدوري الألماني

الأكثر قراءة

شاهد، أهداف مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

السيسي يوقع على رسالة سلام من مصر إلى العالم

رفض التهجير والقرار مسؤولية، رسائل قوية من السيسي في احتفالية وطن السلام

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

الدوري الألماني، تعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وكولن في الشوط الأول

وفقا للقانون، تعرف على المدة المتبقية للعمل بنظام التوقيت الصيفي

الدوري السعودي، تعادل الشباب وضمك 1-1 في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، "أبرهة بن الصباح الحبشي" الصحابي الذي فرش له النبي رداءه

خدمات

المزيد

انخفاض في البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت (آخر تحديث)

استقرار في سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى كلمة «وُدًّا» في سورة مريم

حماية للمسلم من الإنس والجن، فضل المحافظة على أذكار المساء

الأوقاف تعلن موضوعي خطبة الجمعة القادمة: "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى" وأخلاقيات التعامل مع السائحين

المزيد
الجريدة الرسمية