محمد سلام يقدم عرضا مسرحيا ضمن حفل مصر وطن السلام بحضور الرئيس السيسي

قدّم الفنان محمد سلام عرضًا مسرحيًا وطنيًا خلال احتفالية «وطن السلام» المقامة في دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



العرض جاء في صورة مشهد تمثيلي داخل فصل دراسي، جسّد خلاله سلام دور المعلم الذي يحاور تلاميذه عن قيمة سيناء ومكانتها التاريخية والروحية.

«سيناء.. أرض التجلي الأعظم»

قال سلام في أدائه المسرحي:«إحنا لو فضلنا نتكلم عن سيناء ممكن نقعد سنة بحالها وميخلصناش الكلام... في ناس بيسموها أرض التجلي الأعظم، وأرض الفيروز، وأرض القمر.»

وأوضح أن سيناء ليست مجرد أرض، بل رمز للتاريخ والقداسة والتنوع البشري، مشيرًا إلى أن أهلها يعيشون فيها منذ آلاف السنين، ويُعرفون بـ«أسياد الرمال» و«حراس الرمال».

«قطع الورايد ولا قطع العوايد»

تحدث الفنان عن عادات وتقاليد أبناء سيناء، مؤكدًا أنهم تربّوا على إكرام الضيف، ونصرة المظلوم، وحفظ الأنساب، قائلًا:«كل واحد فيهم عارف نسبه لعاشر جد، وعندهم مقولة بحبها جدًا: قطع الورايد ولا قطع العوايد».

ودعا سلام الشباب إلى زيارة سيناء ورؤيتها بأنفسهم، مؤكدًا:«بحب سيناء جدًا، وانتو لازم تروحوا وتشوفوها بعينيكم.»

فيلم تسجيلي وعروض فنية

وتضمّنت الفعاليات أيضًا عرض فيلم تسجيلي عن سيناء، استعرض تاريخها البطولي وتضحيات أبنائها، إلى جانب فقرات غنائية ووطنية جسّدت روح الانتماء والسلام.

وتولت النجمة إسعاد يونس تقديم الحفل، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي، من بينهم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح، في احتفالية فنية وطنية تؤكد أن سيناء ستظل قلب مصر النابض بالأمل والسلام.

وكان قد تعرض الفنان محمد سلام لانتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية، بعد مهاجمته لموسم الرياض عام 2023، واعتذاره عنه.

اعتذار محمد سلام عن موسم الرياض



وكان قد قرر الفنان محمد سلام الاعتذار عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض، خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنه لن يستطيع المشاركة بعمل كوميدي استعراضي، أثناء أحداث فلسطين وقتها، ووفاة المئات يوميًا.



ونشر محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، وقال خلاله الآتي: إن شاء الله هسافر بكره الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي، والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا هنعرض إن شاء الله يوم 30 وهنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، مش متخيل إني هروح اعمل مسرحية واهزر واغني وارقص واخواتنا في فلسطين عمالين بيتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصل، أنا مش هقدر اسافر طبعًا.



وانقسم حوله المتابعون من الجمهور بين مؤيد ومعارض لقرار اعتذاره عن المشاركة في العمل، خلال موسم الرياض وقتها.

الفنان محمد سلام ظل قرابة ثلاثة أعوام غير مشارك في اي أعمال سينمائية أو درامية،



محمد سلام في كارثة طبيعية



وبعد عامين من عدم الظهور للفنان محمد سلام، قامت إحدي شركات الإنتاج بالتعاقد معه علي تقديم مسلسل عبر إحدي المنصات الرقمية عبارة عن 10 حلقات تحت عنوان كارثة طبيعية.

وينتظر الفنان محمد سلام عرض مسلسل “كارثة طبيعية”، الذي يعد أول بطولاته المطلقة، حيث كان من المفترض أن يعرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة.

.

تفاصيل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية، مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.