بعد “الكبير أوي 8”، تعرف على آخر أعمال الفنان محمد سلام بعد موقف التضامن مع غزة

في الوقت الذي يتسابق فيه نجوم الكوميديا على التواجد في الساحة الدرامية، اختار الفنان محمد سلام أن يتريّث قليلًا، مكتفيًا بموقف إنساني أحدث صدى واسعًا، بعد اعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" التي كانت مقررة ضمن فعاليات موسم الرياض، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أنه "لا يستطيع أن يرقص ويضحك بينما هناك من يُقتَلون".

أحدث أعمال محمد سلام

كان آخر ظهور فني لمحمد سلام في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وجسّد فيه شخصية "هجرس" التي أصبحت علامة مميزة في الدراما الكوميدية الحديثة، بفضل خفة ظله وأدائه الطبيعي الذي نال إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.

وبعد انتهاء المسلسل، بدأ سلام تصوير عدد من الأعمال الجديدة، من بينها مسلسل يحمل اسم "كارثة طبيعية"، إلا أن المشروع لم يُعرض بعد، وسط تكتم شديد على تفاصيله وموعد طرحه.

وبحسب مصادر مقربة من الفنان، فإن سلام تلقّى عروضًا لعدة أعمال درامية خلال الفترة الماضية، لكنه فضّل التريّث لاختيار ما يناسبه فنيًا، خصوصًا بعد سلسلة نجاحاته الأخيرة في السينما والتلفزيون.

غياب مثير للتساؤلات

غياب محمد سلام عن قائمة أعمال رمضان 2025 أثار تساؤلات لدى جمهوره، لا سيما أنه يُعد من أبرز الوجوه الكوميدية التي ارتبط بها المشاهدون خلال السنوات الأخيرة.

البعض رأى أن غيابه مؤقت ومقصود للبحث عن أدوار مختلفة، بينما اعتبر آخرون أن موقفه الأخير من المشاركة في موسم الرياض يعكس تحوّلًا في أولوياته الفنية والإنسانية.

مسيرة فنية حافلة

ولد محمد سلام في 15 ديسمبر عام 1983، وبدأ مشواره من مسرح الجامعة بكلية التجارة – جامعة عين شمس، حيث حصد جوائز عديدة عن أدواره في العروض الطلابية، قبل أن ينضم إلى ورشة المخرج خالد جلال التي فتحت أمامه أبواب الاحتراف.

شارك في عدد من العروض المسرحية الناجحة قبل أن يلفت الأنظار في الدراما التليفزيونية، ثم كانت انطلاقته الكبرى من خلال مشاركته في مسلسل "الكبير أوي" إلى جانب الفنان أحمد مكي، حيث شكّل شخصية "هجرس" نقطة تحول في مسيرته، بعد أن أصبحت من أكثر الشخصيات الكوميدية المحبوبة لدى الجمهور.

كما تعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم في أكثر من عمل، منها "نيللي وشريهان" و"لهفة" و"بدل الحدوتة 3"، وحقق معها ثنائيًا ناجحًا أعاد للأذهان فكرة "الكوميديا الخفيفة" التي تعتمد على الموقف وليس الإفيه.

وفي السينما، شارك في أفلام مثل "لف ودوران" و"الحرب العالمية الثالثة" و"البرنسيسة"، مؤكدًا أنه قادر على التنقل بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بخفة وذكاء.

فنان له موقف

على الرغم من أن محمد سلام اشتهر بخفة ظله، إلا أنه أثبت مؤخرًا أنه فنان يحمل موقفًا إنسانيًا واضحًا، فقد فضّل التنازل عن فرصة الظهور في عرض مسرحي كبير بدولة عربية، احترامًا لما يحدث في المنطقة من أحداث مأساوية، في خطوة اعتبرها كثيرون “درسًا في الضمير الفني”.

ويرى متابعون أن سلام يمرّ بمرحلة نضج فني، ربما تقوده لتجارب مختلفة أكثر عمقًا، بعيدًا عن النمط الكوميدي الخالص الذي عُرف به منذ بدايته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.